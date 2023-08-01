Около 50 дизайнеров представят свою продукцию на площадке аттракциона "Солнце Москвы"

Маркет выходного дня состоится 12 и 13 августа

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Около 50 художников, дизайнеров, мастерских и творческих объединений представят свою продукцию на маркете выходного дня, который состоится на площадке колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ 12 и 13 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аттракциона.

"12 и 13 августа команда "Бюро Маркет" проведет на территории крупнейшего колеса обозрения "Солнце Москвы" маркет выходного дня. 50 резидентов - художников, дизайнеров, мастерских и творческих объединений - представят на городском променаде эксклюзивные изделия локальных брендов со всей страны", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что на маркете представят авторскую одежду и аксессуары, дизайнерские украшения и элементы декора, парфюмерию и косметику, ароматы для дома, товары для животных и даже гастрономию.

В пресс-службе рассказали, что также свою продукцию представит благотворительный проект "Артель Блаженных" - это инклюзивная мастерская, в которой дети с инвалидностью создают творческие поделки.

Маркет стартует в Международный День молодежи, поэтому организаторы проекта уделили особое внимание творческой и развлекательной программам. Так, в течение двух дней посетители "Солнца Москвы" смогут принять участие в мастер-классах, посетить зону здоровья от "Энергии баланса", посоревноваться в киберспорте, узнать историю чайной церемонии, увидеть выступления музыкантов и диджеев.

"Маркет выходного дня от московского комьюнити "Бюро" - первое мероприятие в формате модной ярмарки, которое пройдет на территории колеса обозрения. Уверены, что проект найдет своего посетителя, ведь "Солнце Москвы" - общественное пространство, объединяющее самые разные аудитории, как семьи с детьми, так и молодежь. Приглашаем всех желающих окунуться в атмосферу творчества, вдохновиться работами современных дизайнеров и познакомиться с уникальными российскими брендами", - отметили в пресс-службе.