1 августа, 07:57

Oxxxymiron оштрафовали за пост без маркировки иноагента

Артем Геодакян/ ТАСС
Мирон Федоров (Oxxxymiron)
© Артем Геодакян/ ТАСС

Штраф составил 40 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Куйбышевский суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в России иноагентом) на 40 тыс. рублей за публикацию материала в социальной сети "ВКонтакте" без пометки о деятельности иностранного агента. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

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"Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Мирона Федорова за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). <...> Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей", - говорится в сообщении.

Как следует из материалов дела, вечером 31 декабря 2022 года Федоров распространил материал в соцсети "ВКонтакте" без указания на то, что информация произведена и (или) распространена им как иностранным агентом либо касается его деятельности как иноагента.

Ранее Федоров уже был оштрафован на 45 тыс. рублей по административной статье за дискредитацию Вооруженных сил России. 

Теги:
Россия
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