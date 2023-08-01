Oxxxymiron оштрафовали за пост без маркировки иноагента

Штраф составил 40 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Куйбышевский суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в России иноагентом) на 40 тыс. рублей за публикацию материала в социальной сети "ВКонтакте" без пометки о деятельности иностранного агента. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Мирона Федорова за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). <...> Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей", - говорится в сообщении.

Как следует из материалов дела, вечером 31 декабря 2022 года Федоров распространил материал в соцсети "ВКонтакте" без указания на то, что информация произведена и (или) распространена им как иностранным агентом либо касается его деятельности как иноагента.

Ранее Федоров уже был оштрафован на 45 тыс. рублей по административной статье за дискредитацию Вооруженных сил России.