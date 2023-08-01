Россия предоставила наибольшую из 18 стран квоту для обучения студентов из Таджикистана

Она составила 902 человека, сообщил первый заместитель министра образования республики Джамшед Джуразода

ДУШАНБЕ, 1 августа. /ТАСС/. Таджикистан в этом году получил квоты на обучение студентов в вузах от 18 стран, однако российская оказалось самой большой. Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра образования республики Джамшед Джуразода.

"В этом учебном году были предоставлены квоты для более 1,3 тыс. граждан Таджикистана. Самую большую квоту предоставила Российская Федерация - 902 человека", - сказал он.

Замминистра добавил, что также квоты предоставил Китай, его вузы готовы принять 125 студентов, Казахстан - 100 человек, Турция - 50 студентов, а также другие страны.

Квотная кампания по обучению в России проводится в Таджикистане в соответствии с постановлением, вышедшим в России в 2013 году. Кроме того, в республике действуют Российско-Таджикский (Славянский) университет, филиалы МГУ, Национального исследовательского технологического университета "МИСИС" и Национального исследовательского университета "МЭИ".