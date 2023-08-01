В Стамбуле запасы воды сократились до 37% от нормы

Причиной таких показателей стала жаркая погода

СТАМБУЛ, 1 августа. /ТАСС/. Запасы воды в Стамбуле из-за жаркой погоды за неделю сократились до 37% от нормы, что является минимальным показателем за последние девять лет. Об этом сообщило управление по водным ресурсам мэрии турецкого мегаполиса.

26 июля, когда проводились прежние замеры, запасы воды в стамбульских водохранилищах составляли 38,5%.

Минимальный уровень воды - в 4,7% от нормы - 1 августа зафиксирован в водохранилище в районе Пабучдере в европейской части города, говорится в релизе.

По данным местных властей, запасы воды у плотин Стамбула при норме должны составлять 868,7 млн куб. м. По состоянию на утро вторника они снизились до 320 млн куб. м. Минувшим днем в Стамбуле было потреблено 3,4 млн куб. м воды.

Самый низкий уровень воды в Стамбуле был зафиксирован 9 марта 2014 года, тогда он составил 28,82% от нормы. Максимальное значение в 94,95% было отмечено в 2015 году. Максимум запасов воды в Стамбуле в этом году был зафиксирован 20 мая, в тот день они составили 49,7% от нормы, отмечают в мэрии.

Температура воздуха в Стамбуле на прошлой неделе достигала 40 градусов, в начале нынешней опустилась до 30. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни жара вернется в Стамбул и в четверг-пятницу может превысить 45 градусов.