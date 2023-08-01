МФТИ запустил первую в России программу аспирантуры по технологиям блокчейн

Вуз планирует подготовить трех аспирантов в рамках первого набора

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Московский физико-технический институт открыл первый набор в аспирантуру по тематике блокчейнов в рамках Физтех-школы прикладной математики и информатики (ФПМИ) и научного центра "Идея". Это будет первая программа аспирантуры в России, полностью посвященная блокчейнам, сообщила пресс-служба МФТИ.

"Открытие аспирантуры на кафедре "Блокчейн" ФПМИ МФТИ позволит молодым ученым в области блокчейна создать на Физтехе новый центр компетенций и сосредоточиться на развитии технологий именно в области распределенных систем, которые помогут двигать науку в этом направлении и участвовать в глобальных государственных проектах. МФТИ всегда был одним из лучших образовательных центров для таких целей", - сказал директор ФПМИ Андрей Райгородский, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Идея о создании этой программы аспирантуры возникла в МФТИ после успешного запуска магистратуры по блокчейну, которая была открыта в 2019 г. в партнерстве с "Норникелем". Аспирантура по технологиям блокчейн призвана расширить и углубить это направление обучения и научных изысканий, на которые сейчас наблюдается стабильно высокий спрос в IT-бизнес среде. В рамках первого набора МФТИ планирует подготовить трех аспирантов по данной специальности.

"Индустриальные партнеры нашей кафедры предлагают студентам сложные прикладные и исследовательские задачи в области блокчейн-технологий, которые находятся на стыке нескольких дисциплин: математики, информатики, экономики и даже социологии. Для решения многих из них нужны специалисты очень высокого уровня. Именно такие кадры и будет готовить наша аспирантура", - добавил заведующий кафедрой блокчейн МФТИ (Долгопрудный) Владимир Горгадзе.

О блокчейне

Блокчейны представляют собой базы данных, каждый блок в которых связан со всеми другими, их нельзя подделать или изменить. Первые блокчейны были созданы для обеспечения работы криптовалют, однако впоследствии их применение расширилось.​​​

К примеру, в последние годы частные компании и государственные органы в некоторых странах мира начали использовать блокчейн-технологии для обеспечения прозрачности инвестиций и защиты голосов избирателей на выборах. Кроме того, блокчейн сейчас используется Центральным банком РФ для обеспечения оборота и использования цифрового рубля.