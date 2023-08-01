1 августа, 12:02,
обновлено 1 августа, 12:16

Путин 2 августа вручит в Кремле государственные награды

Михаил Метцель/ ТАСС
© Михаил Метцель/ ТАСС

По словам президента, такие мероприятия собирают людей, чьи достижения имеют для России особую ценность

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду примет участие в церемонии вручения государственных наград, которая пройдет в Екатерининском зале Кремля. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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"Высшими государственными наградами отмечена деятельность военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, а также выдающихся россиян в области образования и науки, медицины и здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, промышленности", - указывается в сообщении.

Как отмечал президент, такие мероприятия собирают выдающихся граждан, заслуженных и неординарных людей, чьи достижения имеют для России особую ценность. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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