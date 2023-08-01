Матвиенко пообещала серьезный результат в сфере модернизации детских поликлиник и больниц

Председатель Совфеда также напомнила о поручении президента Владимира Путина по модернизации инфраструктуры детского отдыха

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Совет Федерации системно занимается вопросом модернизации инфраструктуры детских поликлиник и больниц, в ближайшие несколько лет будут серьезные результаты в этой сфере. Об этом заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы системно взяли вопрос детского здравоохранения в регионах и в рамках Десятилетия детства занялись модернизацией инфраструктуры детских медицинских учреждений. За эти годы у нас должны быть построены 53 новые больницы, поликлиники для детей, 22 детские больницы (краевые, областные) строятся. В этом году должно быть введено еще 10, и по 7 новым мы занимаемся проектированием. То есть, в ближайшие несколько лет будет серьезный результат по полной модернизации детских медицинских учреждений", - сказала спикер Совфеда.

Она также напомнила о поручении президента по модернизации инфраструктуры детского отдыха. "Вы дали поручение правительству, мы вместе отработали пилотный проект. В этом году за очень короткое время, к 1 июня, к началу оздоровительной кампании было введено 49 новых спальных корпусов, причем технология очень правильная, которая производится нашей промышленностью, - модульные, быстровозводимые корпуса. Они очень удобные, очень комфортные", - сказала Матвиенко.

Как сообщала ранее спикер Совфеда, в 15 пилотных регионах было создано 2,5 тыс. дополнительных мест для детей за счет строительства специальных быстровозводимых модулей. По инициативе СФ на эти цели в текущем году из федерального бюджета был выделен 1 млрд рублей. При этом 18 регионов начали строить такие же быстровозводимые корпуса на свои средства.

"Сейчас мы договорились, правительство в этом году еще выделяет деньги на софинансирование, еще 16 субъектов Федерации до конца года введут. Мы за несколько лет осовременим эту материальную базу (это потянуло за собой и пищеблоки, и все остальное)", - сказала Матвиенко президенту. Она добавила, что Совет Федерации "будет очень внимательно это отслеживать".