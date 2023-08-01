Слуцкий просит кабмин проверить качество благоустройства территорий в регионах

Лидер ЛДПР указал на то, что при строительстве новых объектов зачастую не уделяется достаточно внимания вопросам благоустройства территорий со стороны госзаказчиков

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил депутатский запрос на имя заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Григоренко с просьбой провести тщательную проверку в сфере благоустройства территорий в городах России. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в запросе, необходимость проверки обусловлена тем, что при строительстве новых объектов зачастую не уделяется достаточно внимания со стороны государственных заказчиков вопросам благоустройства территорий. Депутат привел в пример строительство модульной поликлиники в Самаре, открытой в январе 2023 года. По словам Слуцкого, при проведении работ не было предусмотрено обустройство территории вокруг нового объекта, из-за чего обильные осадки привели к тому, что основание стало размываться.

Для решения этой проблемы депутат Госдумы Владимир Кошелев в июне 2023 года обратился в адрес губернатора и прокурора Самарской области с просьбой провести соответствующие проверки и принять необходимые меры реагирования. Ответы на запросы пока не получены.

"На основании вышеизложенного, уважаемый Дмитрий Юрьевич, прошу Вас дать соответствующие поручения провести тщательную проверку причин происходящего в сфере благоустройства территорий в городах России, а также в случае необходимости привлечь виновных лиц к ответственности с целью предупреждения возможных негативных последствий и угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций", - говорится в письме.