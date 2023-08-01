В Киеве с монумента "Родина-мать" демонтировали серп и молот

Издание УНИАН назвало демонтаж советских символов "концом эпохи"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Советский герб полностью демонтирован со щита монумента "Родина-мать" в Киеве. Об этом сообщают украинские СМИ.

Издание "Страна" сообщает в Telegram-канале, с него "демонтировали главные элементы советского герба - серп и молот"

Как отмечает в свою очередь УНИАН, сегодня рабочие завершили демонтаж советского герба и теперь могут приступить к дальнейшим работам. Сам демонтаж они назвали "концом эпохи".

После 2015 года на Украине в рамках так называемой декоммунизации возникла идея заменить герб СССР на трезубец, соответствующий изображению на малом государственном гербе страны. Работы неоднократно откладывали из-за высокой стоимости и опасений, что демонтаж герба нарушит устойчивость статуи. Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины 13 июля выдала разрешение на начало работ. Как сообщил во вторник и. о. министра культуры Ростислав Карандеев, герб будет храниться в музее истории Украины во Второй мировой войне.

Монументальная скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Она открыта на торжествах по случаю Дня Победы в 1981 году. Памятник считается самым высоким в Европе - высота с постаментом составляет 102 м. Монумент представляет собой статую женщины, которая в одной руке держит меч, в другой - щит с гербом СССР. Над проектом работал советский скульптор Евгений Вучетич.