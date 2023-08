Mirror: Борис Джонсон раздумывает об участии в реалити-шоу после ухода из политики

По данным газеты, пока вероятность появления экс-премьера Великобритании в передаче "Я знаменитость, заберите меня отсюда!" низкая, поскольку "он все еще думает вернуться в политику на определенном этапе"

ЛОНДОН, 1 августа. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Великобритании (2019-2022) Борис Джонсон может принять участие в реалити-шоу "Я знаменитость, заберите меня отсюда!" (I'm a Celebrity, Get Me Out of Here!), где звездные герои вынуждены жить в экстремальных условиях. Об этом сообщила газета The Daily Mirror со ссылкой на источники.

По их информации, Джонсон ведет переговоры с продюсерами ТВ-шоу о своем участии в программе, однако на данный момент вероятность его появления в передаче оценивается как низкая. "Навряд ли это произойдет. Он не нуждается в деньгах так, как раньше, благодаря выступлениям [на закрытых мероприятиях]. Он все еще думает вернуться в политику на определенном этапе", - заявил источник таблоида. Представитель самого Джонсона в свою очередь опроверг сведения о ведущихся переговорах об участии экс-премьера в реалити-шоу на телеканале ITV.

В прошлом году в упомянутом шоу участвовал экс-глава британского Минздрава (2018-2021) Мэтт Хэнкок, который заработал на этом около £400 тыс. ($510 тыс. по текущему курсу). Тем не менее появление Хэнкока, который продолжал оставаться депутатом Палаты общин, в реалити-шоу вызвало скандал, поскольку съемки программы в Австралии проходили в то время, когда парламент не был на каникулах. В итоге правящая Консервативная партия исключила Хэнкока из парламентской фракции тори.

Отставка Джонсона

Джонсон занимал пост главы правительства с 24 июля 2019 года по 6 сентября 2022 года. Он объявил о своей отставке после того, как его правительство покинули почти 60 человек в свете скандала вокруг парламентария от правящей Консервативной партии Криса Пинчера, получавшего назначения на высокие партийные и правительственные посты, несмотря на обвинения в домогательствах. Кроме того, однопартийцы Джонсона были возмущены историей с вечеринками, проходившими в его канцелярии и резиденции в разгар действия коронавирусных ограничений.

В июне Джонсон, продолжавший оставаться депутатом Палаты общин, объявил о сложении с себя депутатских полномочий. Бывший премьер отказался от мандата в преддверии публикации доклада комитета по привилегиям Палаты общин относительно возможного введения им в заблуждение парламентариев при объяснении обстоятельств вечеринок в резиденции на Даунинг-стрит в период действия строгих коронавирусных ограничений в первые волны пандемии. По словам Джонсона, комитет изначально был настроен на то, чтобы выдавить его из парламента.

В опубликованном 15 июня докладе комитета говорится, что Джонсон намеренно и последовательно вводил в заблуждение депутатов по поводу скандала с вечеринками в его канцелярии. Авторы доклада называют проступок экс-премьера особенно серьезным с учетом того, что он был совершен, когда тот занимал высший государственный пост. Если бы Джонсон сам не сложил с себя депутатские полномочия, комитет рекомендовал бы отстранить его от работы на три месяца.