Между Хабаровском и Фуюанем состоится первый безвизовый рейс

В туристических фирмах набирают группы

ХАБАРОВСК, 2 августа. /ТАСС/. Между Хабаровском и Фуюанем впервые состоится рейс по безвизовому режиму. Об этом сообщила министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус в своем Telegram-канале.

"Безвизовый режим с Китаем восстановлен. <...> Мы с нетерпением ждали этой возможности. Безвизовый туристический обмен - самый удобный и востребованный способ пересечения государственной границы как для российских, так и китайских путешественников. Особенно учитывая близость границ Хабаровского края и КНР. Планируем, что первый в этом сезоне безвизовый рейс между Хабаровском и Фуюанем состоится уже на этой неделе", - написала Пунтус.

Сейчас в хабаровских турфирмах набираются группы для безвизовых рейсов, уточнили ТАСС в министерстве.

Как сообщали ранее в Минэкономразвития РФ, Россия и Китай с 1 августа готовы на взаимной основе принимать группы туристов в рамках межправительственного соглашения о безвизовых групповых туристических обменах. Документ предполагает, что организованные туристы в группе от 5 до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней.

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал ТАСС, что в регионе с запуском группового безвизового туристического обмена ожидается около 6 тыс. китайских туристов в 2023 году.

Фуюань - ближайший к Хабаровску китайский город, до него можно добраться по Амуру, путь занимает до трех часов в зависимости от судна. Речной пункт пропуска Хабаровск - Фуюань заработал на пассажирском направлении в июне 2023 года после 3-летнего перерыва, связанного с ковидными ограничениями. Визы получались по прибытии.