На острове Русском установят дорожные знаки, предупреждающие о выходе на дорогу лис

Автомобилистов призвали снижать скорость при движении на участках, обозначенных этими указателями

ВЛАДИВОСТОК, 2 августа. /ТАСС/. Дорожные знаки, предупреждающие о выходе на дорогу лис, будут установлены на острове Русском в Приморском крае. Как рассказал ТАСС мэр Владивостока Константин Шестаков, новый дизайн знака разработан специально для того, чтобы предотвратить попадание животных под колеса и сохранить популяцию как достопримечательность острова.

"Прикорм животных вдоль трассы - тоже опасно для них. Быстро привыкают, потом выходят близко к дороге в ожидании угощений. К сожалению, случаются и ДТП, в результате которых животные гибнут. Последний случай, когда лисенок попал под колеса, как раз и стал решающим в том, чтобы усилить работу по сохранению этих животных. Предупреждающие знаки будут изготовлены и установлены в конце текущей либо на следующей неделе", - сказал мэр ТАСС.

Шестаков напомнил о существовании знака "Дикие животные", но при этом уточнил, что для Владивостока был разработан особый дизайн с изображением именно лис. Автомобилистов просят быть внимательными и снижать скорость при движении на участках, обозначенных этими указателями.

"Лисы на острове - достопримечательность Владивостока, о которой знают и жители города, и наши многочисленные гости, в том числе и те, кто приезжает на ВЭФ. Кстати, с пошлого года пляж бухты Ахлестышева украшает арт-объект в виде лисы высотой более двух метров. Лиса - символ Русского острова. Конечно, их необходимо беречь и ценить", - добавил Шестаков.

Остров русский входит в состав Владивостока и является местом обитания небольшой популяции лис. С открытием моста на остров, Дальневосточного федерального университета, Приморского океанариума и прибытием все большего числа туристов, животные стали привыкать к людям. Они регулярно показываются на глаза, чтобы получить угощение. Кормление лис на острове стало одним из развлечений для горожан и гостей Владивостока.