2 августа, 09:05

Июль в Москве занял четвертое место среди самых дождливых за последние полвека

В городе за этот месяц выпало 160% от месячной нормы осадков

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. В Москве за прошедший июль выпало 160% от месячной нормы осадков. Этот показатель занял четвертое место в рейтинге самых дождливых июлей за последние 49 лет, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве выпало 160% месячной нормы осадков. За последние 49 лет наиболее обильным по осадкам был июль 1984 года, когда выпало 195% от нормы. Прошедший месяц занимает четвертое место", - сказал он.

Таким образом, по словам Вильфанда, такие дождливые июли в Москве бывают лишь раз в 10-15 лет. 

Теги:
РоссияВильфанд, Роман МенделевичМосква
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