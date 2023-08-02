В Санкт-Петербурге в октябре пройдет третий международный строительный чемпионат

Соревнования проведут по 25 номинациям

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Международный строительный чемпионат пройдет в Санкт-Петербурге с 17 по 20 октября, сообщил на пресс-конференции в ТАСС первый заместитель министра строительства и ЖКХ Александр Ломакин.

"Международный строительный чемпионат в этом году пройдет уже в третий раз. Соревнования состоятся в Санкт-Петербурге с 17 по 20 октября", - рассказал он журналистам.

По словам замминистра, в этот раз соревнования пройдут по 25 номинациям по самым востребованным строительным профессиям, связанным с управлением проектом, проектированием, включая технологии информационного моделирования, а также по ключевым рабочим специальностям. Также появились и новые номинации: "Пусконаладочные работы", "Навесные фасадные системы в жилищном строительстве", "Водители и машинисты дорожно-строительной техники", "Лучший эколог". "Отборочный этап уже идет, он продлится до 31 августа, и все желающие смогут подать заявки на участие также до 31 августа. Участникам есть за что побороться - общий призовой фонд чемпионата в этом году составляет более 53 млн рублей", - отметил Ломакин.

III Международный строительный чемпионат состоится в Санкт-Петербурге включит в себя соревновательную, деловую и выставочную части. Организаторами выступают Минстрой России, госкорпорация "Росатом", президентская платформа "Россия - страна возможностей", ПАО "Газпром" и Правительство Санкт-Петербурга. Главная тема мероприятия в 2023 году - "Технологии нового времени". К участию приглашены специалисты и деловые делегации из множества стран: страны-участницы СНГ, ШОС, БРИКС, ЕАЭС, АСЕАН, а также Турция, Израиль, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Мексика, Бангладеш, Алжир, Катар, Куба, Зимбабве, Кувейт, Иран, Сирия, Нигерия и Конго.

По информации Минстроя, впервые проведут "Школьную лигу". Ученики 8-10 классов смогут проявить себя в четырех номинациях. Также в соревновательном блоке пройдет уже ставшая традиционной "Студенческая лига" для студентов строительных вузов и колледжей.

Впервые Международный строительный чемпионат состоялся в Сочи в период пандемии в 2021 году и вызвал большой интерес у бизнеса. В 2022 году чемпионат прошел в столице республики Татарстан - в Казани. В 2022 году чемпионат посетили представители крупного бизнеса и государственных структур из 24 стран, а на площадку приехали более 6 тыс. человек, из них более 800 - участники соревновательного блока.