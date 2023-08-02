Генпрокурор РФ поручил проверить организацию работы автобусов, троллейбусов и трамваев

Они оценят обоснованность и удобство пассажирских маршрутов с учетом потребностей и мнения населения, выполнение исследований для определения наиболее оптимальных маршрутов движения общественного транспорта, предотвращения скопления пассажиров на остановочных пунктах и внедрение их результатов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам организовать проверку исполнения законодательства при организации работы неземного пассажирского транспорта - автобусов, троллейбусов и трамваев. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Прокуроры дадут оценку деятельности органов государственной власти и местного самоуправления по планированию и развитию регулярных перевозок, установлению тарифов на перевозки, проведению конкурсов на право обслуживания маршрутов", - сообщили в Генпрокуратуре.

Прокуроры оценят обоснованность и удобство пассажирских маршрутов с учетом потребностей и мнения населения, выполнение исследований для определения наиболее оптимальных маршрутов движения общественного транспорта, предотвращения скопления пассажиров на остановочных пунктах и внедрение их результатов. Особое внимание будет обращено на соблюдение прав жителей труднодоступных и отдаленных населенных пунктов, а также на создание условий для передвижения маломобильных граждан.

Также прокуроры проверят законность расходования средств, выделенных на модернизацию пассажирского транспорта общего пользования в регионах, изучат режим труда и отдыха водителей, выполнение обязательных медосмотров, создание условий для повышения квалификации водителей, а также соответствие технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения.