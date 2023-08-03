Минздрав поддержал разработку программы поддержки производителей здорового питания

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ранее направил в ведомство письмо, в котором, в частности, указал, что стоит субсидировать рекламу производителей полезной для здоровья продукции

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ поддержало идею разработки комплексной программы мер государственной поддержки производителей здорового питания. Об этом говорится в ответе замглавы ведомства Евгении Котовой на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова ("Новые люди"). Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

В июле Даванков направил письмо на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, в котором предложил рассмотреть целесообразность разработки комплекса мер государственной поддержки производителей здорового питания. Тогда вице-спикер указал, что стоит субсидировать рекламу производителей полезной для здоровья продукции.

"Министерство здравоохранения Российской Федерации считает целесообразным поддержать предложение о разработке комплексной программы мер государственной поддержки производителей здорового питания, включающей как налоговые льготы, так и принятие стимулирующих мер для повышения спроса на такую продукцию", - указала Котова в ответе.

Одновременно она отметила, что вопрос субсидирования рекламы не относится к компетенции ведомства. "Вместе с тем сообщаем, что в настоящее время применяется субсидия (10% НДС) на несколько видов продуктов питания, включая овощи, фрукты и ягоды, растительные масла", - пояснила замминистра.