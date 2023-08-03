В США подали иск против производителей препаратов от диабета, вызывающих гастропарез

Юрист Morgan & Morgan Пол Пеннок сообщил о том, что с жалобами на производителей лекарств к ним обратились уже около 400 человек, но он "ожидает увидеть еще тысячи подобных случаев"

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Американская юридическая фирма Morgan & Morgan подала иск против производителей препаратов от диабета Ozempic и Mounjaro из-за того, что они якобы не предупреждали пациентов о риске развития серьезных проблем с желудком после приема их продукции. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Иск был подан против фармацевтических компаний Novo Nordisk и Eli Lilly от имени пострадавшей жительницы Луизианы, которая после приема двух препаратов от диабета столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем, о которых производители лекарств не предупреждали. "Ответчики признают, что желудочно-кишечные расстройства являются хорошо известными побочными эффектами от препаратов. Однако они преуменьшили тяжесть осложнений, вызванных лекарствами Ozempic и Mounjaro, не предупредив пациентов о риске развития гастропареза или гастроэнтерита", - говорится в заявлении истцов.

Юрист Morgan & Morgan Пол Пеннок сообщил телеканалу NBC о том, что с жалобами на производителей лекарств к ним обратились уже около 400 человек, но он "ожидает увидеть еще тысячи подобных случаев".

Гастропарез, с которым столкнулись пациенты, является состоянием, при котором мышцы желудка парализованы, что замедляет или останавливает продвижение пищи из желудка в кишечник. Гастроэнерит - острое воспаление слизистой оболочки желудка и кишечника, сопровождающееся тошнотой и болями в животе.

NBC уточняет, что лекарства от диабета Ozempic и Mounjaro также широко используются для похудения. В ходе клинических испытаний было доказано, что среди возможных побочных эффектов наблюдаются тошнота, боли в животе и проблемы с желудочно-кишечным трактом.