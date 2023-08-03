3 августа, 07:02

Посольство Киргизии направило официальную ноту в МИД РФ из-за нападения на таксиста

По данным министерства иностранных дел республики, инцидент с нападением произошел 18 июля

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Посольство Киргизии в России направило официальную ноту в МИД РФ из-за нападения на киргизского таксиста. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

"В адрес Министерства иностранных дел Российской Федерации направлена официальная нота посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации", - говорится в сообщении. По данным ведомства, инцидент с нападением произошел 18 июля.

В пресс-службе МИД отметили, что после нападения пострадавший не обращался в адрес посольства. Позже видеоролик с нападением появился в социальных сетях и посольство начало работу по установлению личности и поиску пострадавшего таксиста из Киргизии.

По данным киргизских СМИ, таксиста зовут Шамиль Муратов. По информации, размещенной в СМИ, на Муратова напал пассажир, которого разозлила просьба не пить пиво в салоне такси. Там добавили, что Муратов обращался в полицию, однако ему отказали в возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе МИД Киргизии подчеркнули, что "данный вопрос взят на контроль Министерства иностранных дел Кыргызской Республики, а также посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации". 

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