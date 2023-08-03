Собянин: жилищного строительства на территории Центрального московского ипподрома не будет

Мэр столицы заявил, что после реконструкции ЦМИ будет одним из лучших ипподромов мира

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Реконструкция Центрального московского ипподрома (ЦМИ) будет выполнена с сохранением его идеологии. Никакого жилищного строительства на его территории не будет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Вся идеология и смысл ипподрома как такого конно-спортивного центра остается. Никакого жилищного строительства там и близко не будет. Все места размещения лошадей, реставрация самого главного объекта ипподрома и стадиона - все будет сделано в лучшем виде. Это один из лучших ипподромов мира будет", - сказал Собянин в ходе общения с жителями Северного административного округа (САО) Москвы, видео опубликовано в его блоге.

Мэр отметил, что для реализации проекта реконструкции ЦМИ "надо будет поработать". "Я понимаю беспокойства конников, которых мы куда-то временно переселяем, но это все временно. По-другому там не сделаешь. Надеюсь, они с пониманием относятся к этим проблемам", - добавил он.

По его словам, всего существовало два варианта развития территории Московского ипподрома. "Первый вариант - полностью его застроить жильем, коней вывезти оттуда и забыть про него. С такими проектами ко мне обращались неоднократно", - поделился мэр.

Он уточнил, что по поручению президента контрольный пакет акций ЦМИ был передан столице. "И мы с этого года начинаем там серьезную реконструкцию", - заключил Собянин.

Ранее руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил журналистам, что предположительная стоимость реализации проекта реконструкции Центрального московского ипподрома составила более 10 млрд рублей. По его словам, такие средства в городском бюджете предусмотрены. Работы начались в апреле и будут выполнены за период не более 2,5-3 лет. Площадь ипподрома и количество объектов останутся прежними, как и число мест для лошадей.