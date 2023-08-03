Около 125 тыс. жителей Подмосковья проголосовали за ремонт дорог на портале "Добродел"

Проводимое Минтрансом Подмосковья голосование проходит с 1 июля по 31 августа

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Порядка 125 тыс. человек приняли участие в голосовании за ремонт дорог на 2024 год на портале "Добродел" в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"За месяц во втором этапе голосования по ремонту дорог на 2024 год на портале "Добродел" приняли участие около 125 тыс. жителей Московской области. Напомним, что проводимое Минтрансом Подмосковья голосование проходит с 1 июля по 31 августа. <...> Проголосовать можно только за одну дорогу, при желании приложить фото и оставить комментарий или поддержать других пользователей комментарием или "лайком", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во второй этап голосования на "Доброделе" включены дороги, которые были отобраны специалистами по предложениям жителей. После финального этапа определятся участки, которые включат в программу ремонта на следующий год, - это будут дороги, получившие наибольшую поддержку жителей. Голосование направлено на выбор участков для текущего ремонта - замены покрытия, а дороги, которые требуют капитального ремонта, будут рассмотрены при формировании соответствующей программы.

"Голосование по ремонту дорог на следующий сезон пользуется большой популярностью, пользователи портала "Добродел" активно принимают в нем участие. Больше всего голосов оставили жители пяти городских округов - это Ступино, Воскресенский, Коломенский, Дмитровский, Серпухов. Меньше всего голосов - в Пущине, Долгопрудном и Дзержинском", - рассказал заместитель председателя правительства - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

В Ступине свои голоса отдали больше 24 тыс. жителей, в Воскресенском и Коломенском округах - свыше 11 тыс. Почти 8 тыс. голосов поступило от жителей Дмитровского, более 7,5 тыс. голосов - из Серпухова, уточнили в пресс-службе.