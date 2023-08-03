В Чувашии реконструкторы из 12 регионов воссоздадут бой 139-й стрелковой дивизии 1943 года

Задействуют около 15 единиц техники, аутентичной военному времени

ЧЕБОКСАРЫ, 3 августа. /ТАСС/. Фрагменты боя 139-й стрелковой дивизии времен Великой Отечественной войны будут воссозданы 5 августа в Чувашии на фестивале военно-исторических клубов и поисковых отрядов "На Сурском рубеже". Как сообщил ТАСС начальник управления главы Чувашии по молодежной политике Иван Филиппов, в инсценировке боя примут участие более 150 реконструкторов из 12 регионов России.

"В военно-исторической инсценировке фрагментов боя 139-й стрелковой дивизии, формирование которой было начато в 1941 году в Чебоксарах, примут участие более 150 реконструкторов из 12 регионов России. Также задействуют около 15 техники, аутентичной военному времени", - отметил Филиппов.

Бой инсценируют возле села Ильина Гора в Ядринском округе, где сохранились фрагменты сооружений Сурского оборонительного рубежа. Зрителям покажут события 1943 года, когда после Курской битвы советские войска перешли в наступление. "Помимо этого, будет организована реконструкция быта времен Великой Отечественной войны, где для участников будут подготовлены ремесленные мастер-классы", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, 5 августа во время прохождения курса молодого бойца участники познакомятся с допризывной подготовкой 1941 года, смогут поучаствовать в разборке и сборке военной техники, примерить форму и снаряжение солдата Великой Отечественной войны. "На площадке фестиваля будут представлены макеты оборонительных сооружений", - уточнил Филиппов.

Фестиваль военно-исторических клубов и поисковых отрядов "На Сурском рубеже" проводится с 3 по 6 августа в память строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. По данным управления, в нем принимают участие 200 представителей патриотических клубов и поисковых отрядов. Цель форума - пропаганда патриотических и духовно-нравственных ценностей среди молодежи, сохранение памяти о строителях оборонительных рубежей, привлечение внимания к истории республики и вкладу чувашского народа в Победу в годы Великой Отечественной войны.