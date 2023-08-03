В ГД внесли законопроект об оформлении на "Госуслугах" пособия по погребению родственника

Новые нормы могут вступить в силу с 1 января 2025 года

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который позволяет оформить через портал госуслуг социальное пособие по погребению умершего родственника. Документ размещен в думской базе данных.

Законопроектом предлагается дополнить пункт 2 статьи 9 закона "О погребении и похоронном деле" положением, согласно которому гражданин для получения социального пособия на погребение родственника может как обратиться лично в Фонд пенсионного и социального страхования РФ с заявлением, так и подать его в электронной форме через портал госуслуг.

Согласно действующим нормам в перечень услуг, которые гражданин может получить безвозмездно, входит: оформление документов, необходимых для погребения; предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения; перевозка тела умершего на кладбище и погребение.

"Основным эффектом для гражданина от принятия законопроекта является переход на электронное межведомственное взаимодействие, предоставление социального пособия на погребение в электронном виде по одному заявлению с одновременным исключением истребования документов от гражданина", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закона новые нормы вступят в силу с 1 января 2025 года.