В Москве около 500 дорожных камер будут фиксировать езду на мотоцикле без шлема

ЦОДД будет использовать около 500 камер

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Камеры и искусственный интеллект начинают применять в Москве для выявления тех, кто не использует шлем при езде на мотоцикле или перевозит пассажиров без него. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Ездить без шлема на мотоцикле нельзя. Теперь это нарушение будут фиксировать камеры. Как рассказал [заммэра столицы] Максим Ликсутов, около 500 камер в столице, которые использует ЦОДД, технически готовы выявлять это нарушение", - значится в публикации.

По словам Ликсутова, во время ДТП шлем на 65% увеличивает шансы не повредить голову и на 37% - выжить. С начала года в авариях с участием мотоциклов погибло уже 13 человек.