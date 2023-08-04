В Москве ожидаются переменная облачность и до плюс 30 градусов

Атмосферное давление в столице составит 747 мм ртутного столба

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 30 градусов прогнозируются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается 28-30 градусов тепла, в ночь на субботу - до плюс 17 градусов.

Ветер южный, юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 26 - плюс 31 градуса. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 15 градусов.