В Таиланде сообщили о росте турпотока почти в четыре раза по сравнению с 2022 годом

С начала 2023 года страну посетили 15,3 млн иностранных туристов, отметила заместитель пресс-секретаря правительства королевства Трайсури Тайсаранакул

БАНГКОК, 4 августа. /ТАСС/. Таиланд с начала года посетили 15,3 млн иностранных туристов, что почти на 400% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря правительства королевства Трайсури Тайсаранакул.

"Число туристов, прибывших в Таиланд с января по июль, превысило 15 млн, что на 384% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - приводит ее слова газета The Bangkok Post.

Больше всего иностранцев в период с 1 января по 30 июля прибыли в Таиланд из соседней Малайзии - 2,4 млн, граждане этой страны традиционно посещают южные регионы королевства. На втором месте по объему турпотока оказался Китай (1,8 млн), на третьем - Южная Корея (907 тыс.), на четвертом - Индия (885 тыс.), на пятом - Россия (855 тыс.).

За 2022 год Таиланд посетили всего 11,1 млн туристов. Нынешний рост турпотока в страну свидетельствует о том, что таиландская туристическая отрасль постепенно возвращается к доковидным показателям. Как ранее заявили в Управлении по туризму, в этом году королевство рассчитывает принять 25-30 млн гостей из-за рубежа и заработать 1,5 трлн батов ($43 млрд), а с учетом домашнего туризма выручка должна достигнуть 2,38 трлн батов ($70 млрд). Пока же за первые семь месяцев этого года Таиланд заработал чуть более 1 трлн батов ($29 млрд).

Туристический поток из России в Таиланд возрос в три раза по сравнению с 2022 годом после снятия коронавирусных ограничений. Королевство рассчитывает принять в этом году до 1,5 млн граждан РФ. В 2019 году Россия была седьмым по величине туристическим рынком для Таиланда, страну тогда посетили 1,5 млн россиян. В том же году турпоток в королевство достиг рекордного уровня, в общей сложности Таиланд посетили 40 млн иностранных туристов, а на саму туристическую отрасль пришлось 12% ВВП страны.

С 1 октября 2022 года Таиланд отменил все ограничения на въезд и режим ЧП, введенный из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Минздрав страны ранее постановил, что с начала этого года прибывающим в страну туристам теперь не нужно предъявлять прививочные сертификаты, а также результаты ПЦР- или антигенного тестов.