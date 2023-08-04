Ватикан в ноябре организует "встречу за мир" с религиозными лидерами в ОАЭ

Папа Римский сообщил, что на встречу будут приглашены все желающие

ВАТИКАН, 4 августа. /ТАСС/. Папа Римский заявил, что Ватикан планирует организовать "встречу за мир" в ноябре с религиозными лидерами в Абу-Даби.

"В ноябре, перед саммитом ООН по климату в Дубае, мы организуем встречу за мир с религиозными лидерами в Абу-Даби. Кардинал Пьетро Паролин координирует эту инициативу, которая должна пройти за пределами Ватикана, на нейтральной территории, куда будут приглашены все [желающие]", - сказал он в интервью католическому еженедельнику Vida Nueva.

В феврале 2019 года Франциск стал первым понтификом, посетившим Аравийский полуостров, и его визит, который называли историческим, служил укреплению диалога между религиями. Тогда был подписан документ о братстве, ставший основополагающим для развития межрелигиозного диалога, главным образом с исламом.