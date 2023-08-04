В Кейптауне проходит забастовка водителей такси

Она сопровождается стрельбой и поджогами автобусов

ПРЕТОРИЯ, 4 августа. /ТАСС/. Стрельба по водителям автобусов и поджоги машин отмечены в крупнейшем городе на западе ЮАР - Кейптауне - во второй день проведения водителями маршрутных такси забастовки с требованием отменить новые меры контроля за их работой и состоянием машин, введенные городскими властями. Об этом сообщила местная медиагруппа SABC.

В районе Хайелитше на юго-востоке Кейптауна неизвестный открыл стрельбу и ранил водителя автобуса, передает она. По меньшей мере четыре автобуса и три грузовика подверглись атакам с использованием бутылок с зажигательной смесью. Ряд крупнейших автострад в пригороде Кейптауна заблокированы водителями такси. В тех местах, где есть движение, машины забрасывают камнями.

Забастовка объявлена национальным советом такси ЮАР. Представители отрасли требуют от властей Кейптауна отмены новых правил по контролю за маршрутными такси, которые предусматривают среди прочего конфискацию машин за нарушения водителями правил дорожного движения, отсутствие у них прав на вождение, а у автомобилей номеров.

В ЮАР принадлежащие частным компаниями маршрутные такси являются основным видом общественного транспорта. Попытки муниципалитетов расширить использование автобусов наталкиваются на организованное сопротивление групп, которые контролируют частный таксомоторный бизнес.