Состав реготделения СЖР в Херсонской области пополнился 12 журналистами

Среди них - и.о. министра информационной политики региона Евгений Брыков

ГЕНИЧЕСК, 4 августа. /ТАСС/. Херсонское отделение Союза журналистов России (СЖР) приняло в свой состав 12 новых членов, включая и.о. министра информационной политики региона Евгения Брыкова, передает корреспондент ТАСС с церемонии вручения удостоверений.

"Региональное отделение Союза журналистов России работает уже несколько месяцев, без малого 40 человек уже являются нашими членами. Мы стараемся каждый раз в торжественной обстановке вручать членские билеты союза, они доставляются из Москвы, подписаны лично председателем Союза журналистов России", - рассказал первый зампред комиссии по СМИ и массовым коммуникациям Общественной палаты РФ (ОП) зампред региональной ОП внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.

В числе принятых в состав херсонского отделения СЖР также сотрудники телеканала "Таврия" и Мининформа Херсонской области.

В беседе с корреспондентом ТАСС Малькевич отметил, что в сентябре планируется принятие в состав регодтеления СЖР Юрия Анисимова, который является самым опытным журналистом Херсонской области. "Он родился в 1937 году, десятилетиями публиковался в разных газетах, стал заслуженным журналистом Украины и мечтал стать членом Союза журналистов России. Мы планируем ходатайствовать о выдвижении его на госнаграду России", - рассказал Малькевич.