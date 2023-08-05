Протяженность пути составляет более 350 км

ТАСС, 5 августа. Оператор "+7Телеком" обеспечил мобильной связью все участки сухопутного маршрута в Крым через ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Об этом сообщается в Telegram-канале оператора.

"Оператор "+7Телеком" обеспечил мобильной связью северный маршрут в Крым, который проходит через ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Протяженность пути составляет более 350 км", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в новой сети действует большинство российских операторов, в том числе большая четверка, в рамках текущих межоператорских соглашений.

В ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. Погибли двое взрослых, несовершеннолетняя девушка получила ранения. В результате теракта повреждено дорожное полотно. Часть автопотока в Крым направляется по сухопутному коридору через новые регионы, часть - через поврежденный Крымский мост по схеме реверсивного движения.