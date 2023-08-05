В Москве заложили первый камень храма адмирала Феодора Ушакова

Новый храм будет частью духовно-исторического комплекса, где планируют проводить культурно-массовые мероприятия

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Закладка первого камня для строительства храма святого праведного воина Феодора Ушакова прошла в Москве. Также возле будущего храма открыли и освятили первый бюст флотоводца в столице на общедоступной территории, передает корреспондент ТАСС.

Русская православная церковь 5 августа отмечает День прославления святого праведного воина Феодора Ушакова.

"По благословению святейшего патриарха Кирилла мы освятили первый камень в строительстве храма в честь святого праведного воина Феодора Ушакова. Когда-то сам праведный Феодор строил храмы, жертвовал на храмы, делал добрые дела для строительства храмов. Теперь мы строим храм в честь святого, важна такая преемственность", - сказал митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий после закладки памятной капсулы и камня. Он также возглавил утреннюю литургию во временном храме святого воина Феодора Ушакова, после закладки камня возле будущего храма открыли и освятили первый памятник адмиралу в Москве на общедоступной территории.

Планируется, что новый храм будет частью духовно-исторического комплекса в честь святого праведного воина Феодора Ушакова. Это самый масштабный проект Русской православной церкви за последние 10 лет. На базе комплекса будут проводить выставки, лекции, семинары и другие культурно-массовые мероприятия.

"Храм планируется закончить в начале 2025 года, уникальное внутреннее строение. Честь и хвала тем, кто участвует в финансировании", - отметил адмирал Владимир Валуев.

Федор Федорович Ушаков (1745-1817 годы) - русский флотоводец, адмирал (1799), командовал Черноморским флотом и российскими военно-морскими силами в Средиземном море. Не потерял в боях ни одного корабля, и ни один его подчиненный не попал в плен. Для воинов-моряков орден адмирала Ушакова является высшей наградой. В 2001 году Русской православной церковью причислен к лику святых как праведный воин Феодор Ушаков, в том числе за подвижническую и высокодуховную жизнь. Он стал третьим полководцем, удостоившимся такой чести после Александра Невского и Дмитрия Донского.