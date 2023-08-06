В "Фобосе" сообщили, что в Москве температура на 10 градусов превысит климатическую норму

Как отметил ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец, воздух в столичном регионе может прогреться до +30 градусов

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Воздух в столичном регионе может прогреться 6 августа до 30 градусов тепла. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Москвичей и жителей Подмосковья ждет малооблачная сухая погода и первая в этом сезоне 30-градусная жара", - говорится в опубликованном сообщении. Отмечается, что температурный фон будет аномально высокий и на 10 градусов превысит положенную в августе климатическую норму.

"За последние 75 лет такие взрывы субтропического тепла в этот день на базовой метеостанции ВДНХ фиксировались всего три раза (+37,3 - в 2010 году, +30,4 - в 2014 году, +31,7 - в 2022 году)", - отметил он.

В столице ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха днем в Москве от плюс 30 до плюс 32 градусов, в области от плюс 28 до плюс 33. Ветер юго-восточный от 3 до 8 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.