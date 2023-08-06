Все пособия и методики изучения башкирского языка представят на одном сайте

Его запустят до конца августа

УФА, 6 августа. /ТАСС/. Интернет-сайт с пособиями и тестами по изучению башкирского языка будет запущен до конца месяца по адресу "Башкорттеле.ру". Также там будут собраны ссылки на мобильные приложения и другие ресурсы по теме, сообщила ТАСС директор Фонда по сохранению и развитию башкирского языка Гульназ Юсупова.

"Работаем на сайтом "Башкорттеле.ру", где будут представлены все учебники, методические пособия, тесты по изучению башкирского языка. Также разместим там ссылки на соответствующие мобильные приложения, интернет-ресурсы. Он будет запущен до конца августа, будем продвигать ресурс в школах и других образовательных учреждениях", - сказала Юсупова.

Пользователи смогут изучать язык по современным методическим пособиям, разработанным филологами совместно с Фондом, практиковаться на тестах разного уровня сложности. Также будут доступны книги по деловому башкирскому языку, актуальные для чиновников и органов госвласти.

Фонд по сохранению и развитию башкирского языка создан в 2018 году, учредителями являются региональные Министерства культуры, образования и науки, агентство по печати и СМИ, госкомитет по молодежной политике и Дом дружбы народов Башкирии. Среди реализованных проектов - ежегодный международный диктант по башкирскому языку, цифровые учебники и пособия, мобильные приложения для изучения языка - Башворд, Инофон, Алифба, Салям.