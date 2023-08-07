В программу ремонта учреждений здравоохранения Подмосковья включили еще 51 объект

В программу вошли стационары, поликлиники, амбулатории, посты и подстанции скорой помощи и другие объекты

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Власти Московской области включили в комплексную программу ремонта учреждений здравоохранения еще 51 объект, который отремонтируют в этом году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, сейчас работы ведутся на 80 объектах здравоохранения - это и капитальный, и текущий ремонт. В программу вошли стационары, поликлиники, амбулатории, посты и подстанции скорой помощи и другие объекты.

"Комплексная программа ремонта позволяет не просто выполнить внутреннюю отделку. Особое внимание уделяется организации процессов, чтобы пациент чувствовал себя комфортно от входа на территорию учреждения и до окончания лечения. Мы включили в программу ремонта еще 51 объект здрава. На эти цели направим еще порядка 700 млн рублей", - цитирует пресс-служба первого зампредседателя правительства Московской области Светлану Стригункову.

Ремонт сделают в поликлиниках, стационарах, амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах и офисе врача общей практики. Работы планируется провести в этом году.