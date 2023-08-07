Посол РФ во Франции выразил соболезнования в связи со смертью главы Французской академии

Каррер д'Анкосс умерла 5 августа в возрасте 94 лет

ПАРИЖ, 7 августа. /ТАСС/. Посол России во Франции Алексей Мешков выразил соболезнования родственникам главы Французской академии, выдающегося специалиста по истории России Элен Каррер д'Анкосс в связи с ее смертью.

"Потомок нескольких знаменитых российских семей Элен Каррер д'Анкосс всегда оставалась глубоко преданной своим русским корням. Благодаря своим многочисленным исследованиям она стала одним из крупнейших специалистов по истории России, ее научная деятельность оставила глубокий след в исторической науке", - отметил дипломат в письме, опубликованном в Telegram-канале диппредставительства.

Посол напомнил, что Каррер д'Анкосс была награждена российским орденом Почета за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и Францией.

Каррер д'Анкосс умерла 5 августа в возрасте 94 лет. Как сообщили ее родные, историк ушла из жизни "спокойно в окружении семьи". О причинах смерти не сообщается. Как сообщил Елисейский дворец, Франция организует государственные похороны Каррер д'Анкосс.

Она возглавляла Французскую академию с 21 октября 1999 года и стала первой женщиной за всю историю, избранной на этот пост. Академия была основана в XVII веке при участии кардинала Ришелье, ее главной целью является изучение французского языка и регулирование его литературных норм. Академия насчитывает 40 членов, которые избираются пожизненно и, согласно традициям академии, имеют титул "бессмертных".

Каррер д'Анкосс родилась во Франции в семье грузинских эмигрантов в 1929 году, приходилась сестрой французскому композитору Николя Зурабишвили и двоюродной сестрой нынешнему президенту Грузии Саломе Зурабишвили. По линии матери среди ее предков были представители графского рода Орловых. Обучалась в Сорбонне, с молодых лет проявляла интерес к истории и политологии. За научную карьеру Каррер д'Анкосс опубликовала два десятка книг об истории России и Советского Союза. Много раз посещала Россию, встречалась с президентом РФ Владимиром Путиным, содействовала развитию контактов между историками двух стран. С 2003 года она являлась иностранным членом РАН. Как указали в Елисейском дворце, осенью планируется публикация "девятого издания словаря французского языка, над которым до последних дней работала Каррер д'Анкосс".