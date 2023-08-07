Хабенский рассказал, что Мирошниченко не могла себе позволить прийти не в форме

Актер запомнил ее как мощную, уверенную в себе, обаятельную женщину

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР актриса театра и кино Ирина Мирошниченко не могла себе позволить прийти в театр не в форме, сказал худрук Московского Художественного театра (МХТ) им. Чехова Константин Хабенский на церемонии прощания с актрисой в театре.

"Мы очень по-человечески отметили юбилей, потом она перестала появляться в театре. <…> Она не могла позволить себе прийти не в форме", - сказал худрук.

Он отметил, что актриса очень нервничала при подготовке к своему юбилею осенью прошлого года на сцене МХТ. "Теперь я понимаю, что это было преодоление той боли, что поселилась в ней уже", - добавил Хабенский. Он запомнил Мирошниченко как мощную, уверенную в себе, обаятельную женщину.

Ирина Мирошниченко умерла 3 августа в возрасте 81 года. После гражданской панихиды и отпевания в храме Софии Премудрости Божией 7 августа актрису похоронят на Троекуровском кладбище, сообщил ТАСС ранее заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник. Проститься с актрисой пришли коллеги и поклонники, деятели культуры и политики.