7 августа, 15:21

В Удмуртии разрешили использовать беспилотники компаниям-производителям БПЛА

В старой редакции указа исключением были только органы госвласти

ТАСС, 7 августа. Запрет на полеты беспилотников в Удмуртии сняли с компаний, которые занимаются их производством, следует из обновленной версии указа главы региона Александра Бречалова.

В начале марта в республике запретили использовать БПЛА. Среди исключений были беспилотники, используемые органами госвласти и подведомственными им организациями, органами местного самоуправления, "а также используемых производителями беспилотных воздушных судов, осуществляющими деятельность на территории Удмуртской Республики и имеющими лицензию на осуществление производства авиационной техники", - говорится в новой редакции указа. 

Теги:
РоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация