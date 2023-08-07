В Удмуртии разрешили использовать беспилотники компаниям-производителям БПЛА

В старой редакции указа исключением были только органы госвласти

ТАСС, 7 августа. Запрет на полеты беспилотников в Удмуртии сняли с компаний, которые занимаются их производством, следует из обновленной версии указа главы региона Александра Бречалова.

В начале марта в республике запретили использовать БПЛА. Среди исключений были беспилотники, используемые органами госвласти и подведомственными им организациями, органами местного самоуправления, "а также используемых производителями беспилотных воздушных судов, осуществляющими деятельность на территории Удмуртской Республики и имеющими лицензию на осуществление производства авиационной техники", - говорится в новой редакции указа.