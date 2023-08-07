В Калининграде родным красноармейца из Новосибирской области передали его награду

Согласно архивным данным, медалью "За отвагу" 19 июля 1944 года награжден 19-летний уроженец Новосибирска, радиотелеграфист моторизованного батальона автоматчиков 32 танковой бригады, младший сержант Евгений Васьков

КАЛИНИНГРАД, 7 августа. /ТАСС/. Родным красноармейца из Новосибирской области Евгения Васькова передали его фронтовую награду времен Великой Отечественной войны, найденную в регионе, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Торжественная церемония передачи семье фронтовика из Новосибирской области медали "За отвагу", найденной в регионе, состоялась в областном правительстве 7 августа", - говорится в сообщении.

Награда была обнаружена осенью 2022 года местным жителем в лесном массиве у поселка Долгоруково. Согласно архивным данным, этой медалью 19 июля 1944 года награжден 19-летний уроженец Новосибирска, радиотелеграфист моторизованного батальона автоматчиков 32 танковой бригады, младший сержант Евгений Васьков.

Благодаря совместной работе военного комиссариата Калининградской области, Военно-патриотического центра "Авангард" и "Центра патриотического воспитания" в Новосибирске удалось найти родственников фронтовика. При содействии правительства Новосибирской области в год 78-летия Победы для участия в церемонии передачи медали в Калининград приехали внучатая племянница солдата Екатерина Есина и ее сын Андрей.

"Огромное спасибо правительству Калининградской области и всем, кто занимался поисками", - сказала Есина.

Первый заместитель председателя правительства региона Сергей Елисеев, передавший родным фронтовика награду, отметил, что на территории области активно ведется поисковая деятельность. "Часто мы поднимаем останки наших бойцов, пытаемся восстановить любые сведения, которые касаются тех, кто захоронен на нашей земле. Особенно приятно, когда такую деятельность и ответственность берут на себя простые граждане, жители Калининградской области", - отметил он.