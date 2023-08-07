В Ленобласти рядом с Волосовом могут быть похоронены до 6 тыс. узников фашистского лагеря

Как сообщил старший научный сотрудник Института истории обороны и блокады Ленинграда Станислав Бернев, лагерь работал примерно с сентября 1941 до конца 1943 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Массовое захоронение, обнаруженное поисковиками рядом с городом Волосово в Ленинградской области неподалеку от места, где в годы войны располагался фашистский концлагерь "Дулаг-102", может скрывать останки более 5,5 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института истории обороны и блокады Ленинграда Станислав Бернев.

"Рядом с "Дулагом-102" в Волосово похоронено, по разным документальным свидетельствам, около 5,5-6 тыс. человек. После войны это захоронение не вскрывалось. Когда работали комиссии по установлению злодеяний немцев в Ленинградской области, во многих местах проводились такие работы поисковые - в том числе в Гатчине, где был "Дулаг-154", в Рождествено и других. А в Волосово такой работы после войны не проводилось", - рассказал Бернев.

Он пояснил, что речь идет именно о количестве погибших узников - общее же количество заключенных, прошедших через "Дулаг-102", не поддается точным оценкам, так как лагерь был пересыльным. О нахождении в 1,5 км от Волосова останков около 100 человек, предположительно, заключенных лагеря, ранее сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России. Работы проводят поисковая экспедиция "Долина" из Великого Новгорода, поисковые отряды "Зов партизан" и "Авангард" совместно со следователями и криминалистами СК. По данным ведомства, в обнаруженном месте может быть захоронено до 2 тыс. человек.

По словам Бернева, "Дулаг-102" работал в Волосове примерно с сентября 1941 до конца 1943 года на базе местного известкового завода, который находился на окраине тогда еще поселка - примерно в 500 м от найденного захоронения. "В Волосове в годы войны вела свою деятельность немецкая полиция безопасности СД, которая арестовывала партизан-подпольщиков, коммунистов из числа местных жителей. Следователем был зондерфюрер фон Брем. Он допрашивал в "Дулаге-102" военнопленных и гражданских, отбирал тех, кто мог и соглашался сотрудничать с немцами. Из таких лиц формировали карательные отряды, местную и лагерную полицию, вербовали людей в "восточные батальоны", РОА. Тех, кто не соглашался, расстреливали. Многие военнопленные умирали от голода и непосильного труда. Расстреливались цыгане, евреи также могли быть там расстреляны - евреи там были не только военнопленные. Комиссары, политруки, подпольщики, с деревень каратели приводили на допросы местное население, которое помогало партизанам", - рассказал Бернев.

Возможно, наиболее массовое захоронение

Историк предположил, что обнаруженное захоронение может оказаться наиболее массовым из всех захоронений узников фашистских концлагерей в Ленинградской области. "Я предполагаю, что там может быть единственное такое крупное место на территории Ленобласти, где все в одном месте захоронены, в противотанковом рву. Возможно, это и не единственное место [в Волосове] - но ров-то глубокий противотанковый. И почва там, как я понял, каменистая на этом поле. Так что, может быть, им [немецкой администрации] смысла не было копать много каких-то ям, как вот в парке "Сильвия" (в Гатчине, где с 2022 года также активно ведутся поисковые работы на местах захоронений казненных военнопленных и мирных граждан) - там много как раз таких ям небольших, по 10 человек и около того", - отметил Бернев.