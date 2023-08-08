В Словении объявили 14 августа выходным с целью помочь пострадавшим от наводнения

После ливней, обрушившихся на страну в последние дни и ставших причиной наводнения, уровень воды в реках постепенно снижается

ЛЮБЛЯНА, 8 августа. /ТАСС/. Правительство Словении в связи с крупным наводнением, потрясшим страну, объявило 14 августа выходным днем. Об этом сообщило Словенское агентство печати (STA) со ссылкой на премьер-министра Роберта Голоба.

Как указывает агентство, правительство республики решило объявить 14 августа Днем солидарности. Выходной день, по словам Голоба, будет направлен на то, чтобы "помочь знакомому, соседу, другу, всем, кто пострадал от сильного наводнения".

Ранее STA со ссылкой на словенское агентство по охране окружающей среды сообщило о том, что после ливней, обрушившихся на страну в последние дни и ставших причиной наводнения, уровень воды в реках постепенно снижается. По прогнозам специалистов, эта тенденция сохранится и в последующие дни. Как указывает STA, наиболее пострадавшими в результате стихии регионами стали Савиньска и Корошка, где многие дороги остаются закрытыми для движения из-за затопления или повреждения дорожного полотна.

7 августа в эфире Радио и телевидения Словении Голоб сообщил, что ущерб от катастрофического наводнения составляет несколько миллиардов евро. 6 августа власти Словении решили обратиться к Евросоюзу и НАТО за помощью в ликвидации последствий стихийного бедствия, вызванного ливнями. Речь идет о технике для уборки мусора и обеспечения функционирования дорог, военных вертолетах грузоподъемностью не менее 5 тонн, сборных мостах, а также о 200 военнослужащих для помощи в ликвидации последствий стихии.

4 августа словенское агентство по охране окружающей среды объявило красный уровень опасности в северо-восточной, северо-западной и центральной частях страны из-за ливней, которые начались днем ранее. По последним данным, в результате наводнения погибли шесть человек, среди которых двое граждан Нидерландов. 5 августа Голоб сообщил, что речь идет о крупнейшем стихийном бедствии в новейшей истории страны.