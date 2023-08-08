В России признали нежелательной деятельность украинской НПО "Аллатра"

В Генпрокуратуре отметили, что "Аллатра" представляет собой псевдорелигиозное движение

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Генпрокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность украинской неправительственной организации "Аллатра". Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международного общественного движения "Аллатра" (МОД "Аллатра", Громадська Спiлка "Мiжнародний Громадський Рух "Аллатра"), Украина", - сообщили в Генпрокуратуре.

Там отметили, что "Аллатра", директором которого является гражданка Украины, представляет собой псевдорелигиозное движение, основанное на Украине, действующее в России и некоторых других странах. В нарушение требований законодательства движение занимается на территории РФ якобы миссионерской деятельностью в отсутствие статуса религиозной организации, констатировали в Генпрокуратуре.

"Для прикрытия политического характера деятельности мероприятия проводятся под эгидой организации "Созидательное общество", являющейся его проектом (управленческий центр находится в США). Активисты МОД "Аллатра" на территории РФ получают указания от украинских кураторов о необходимости налаживания контактов с представителями оппозиционных сил и проведении единых скоординированных акций по дискредитации политики федеральных и региональных органов власти", - сообщили в надзорном ведомстве. При этом идеологи движения "Аллатра", пропагандирующего построение "созидательного общества", принуждают граждан РФ совершать экстремистские преступления. А с начала специальной военной операции неправительственной организацией распространяется заведомо ложная информация, дискредитирующая Вооруженные силы РФ.