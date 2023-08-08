В Саратове рекомендовали ограничить массовые мероприятия из-за энтеровируса

В несанкционированных местах установят информационные знаки о запрете купания, а также проверят места незаконной уличной торговли

САРАТОВ, 8 августа. /ТАСС/. Ряд мер для снижения роста заболеваемости энтеровирусом определен в Саратове. В частности, в городе рекомендуется ограничить массовые мероприятия, сообщается в Telegram-канале мэрии.

"В связи с распространением энтеровирусной инфекции определен ряд мер по снижению роста заболеваемости. Рекомендуется ограничить проведение массовых мероприятий, в том числе с участием детей", - сообщили в администрации областного центра.

Кроме того, в несанкционированных местах установят информационные знаки о запрете купания, а также проверят места незаконной уличной торговли. Будет ограничен доступ посетителей в образовательные и оздоровительные учреждения Саратова, а также проведена дезинфекция мест общего пользования.

Как передает пресс-служба мэрии, на заседании штаба по координации противоэпидемических мероприятий главный государственный санитарный врач по Саратову Елена Качкаева сообщила, что большинство заболевших энтеровирусной инфекцией - дети до 17 лет. "Родителям, чьи дети в настоящее время находятся в детских оздоровительных лагерях, рекомендовано воздержаться от передачи продуктов-переносчиков, таких как фрукты и овощи. Данные продукты должны подвергаться обязательной термической обработке", - добавили в администрации.

Как ранее сообщали в региональном управлении Роспотребнадзора, в июле и в августе в регионе отмечался подъем заболеваемости энтеровирусом, в том числе протекающем в форме серозного менингита. Больше всего заболевших зарегистрировано в Энгельсском районе и Саратове. По данным на конец июля, инфекцию в области зарегистрировали у более 120 человек.

Энтеровирусная инфекция - это группа острых инфекционных болезней, вызываемых кишечными вирусами. Она характеризуется лихорадкой и полиморфизмом клинических симптомов, обусловленных поражением центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, мышечной системы и других органов. Энтеровирусы устойчивы во внешней среде, хорошо переносят низкие температуры.