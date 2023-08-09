Почти 70% опрошенных россиян хотят проходить диспансеризацию в офисе

Также 88% респондентов уверены, что работодатель должен стимулировать сотрудников направляться на профилактические медицинские осмотры

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Более двух третей россиян, 68%, считают, что им было бы удобно иметь возможность прохождения диспансеризации в офисе. Об этом свидетельствуют результаты опроса СК "Росгосстрах" и исследовательского центра "Зарплаты.ру", которое есть в распоряжении ТАСС.

Репрезентативный опрос провели в июле текущего года среди 2 450 граждан старше 25 лет во всех федеральных округах страны.

"Более двух третей россиян считают, что было бы удобно иметь возможность проходить диспансеризацию в офисе (68%), а у 6% такая возможность уже есть. Также 88% респондентов уверены, что работодатель должен стимулировать сотрудников проходить профилактические медицинские осмотры. <…> Несмотря на то, что 93% респондентов знают о возможности проходить бесплатную диспансеризацию в поликлинике, только 65% осведомлены о том, что имеют право на освобождение от работы на один рабочий день для этих целей", - говорится в материалах исследования.

Опрос показал, что большинство россиян хотя бы раз в жизни проходили диспансеризацию (77%). Из них каждый второй прошел ее в последние три года, 32% - в этом году, 18% - четыре года назад или еще раньше. Диспансеризацию в госучреждениях проходят 83% респондентов.

Те, кто ни разу не проходил диспансеризацию (23% респондентов) либо делают это очень редко (61%) также рассказали о причинах. В первую тройку вошли отсутствие жалоб на здоровье (24%), нехватка времени и прохождение других обследований либо медкомиссий (по 23%), невозможность найти удобное время для приема (11%). По мнению большинства респондентов (79%), диспансеризация важна для ранней диагностики и профилактики заболеваний, 15% считают, что такое обследование позволяет узнать обо всех нарушениях организма, и только 6% полагают, что это формальность, нужная только для собственного успокоения.

"Профилактические осмотры у врача общей практики половина опрошенных (49%) проходят не реже, чем один-два раза в год, еще 6% - три раза в год или чаще, а каждый четвертый - реже одного раза в год. 16% россиян проходят такие осмотры только если есть жалобы", - указывается в материалах опроса.

О диспансеризации

С начала 2023 года диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 47 млн россиян, сообщил ранее глава Минздрава Михаил Мурашко. По плану до конца года их должны пройти 87 млн человек, добавил он. Мурашко также призвал работодателей организовывать совместно с медиками профилактические осмотры сотрудников.