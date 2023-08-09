Хабаровских спасателей направили в Приморье на время тайфуна

В состав группировки вошли 50 человек

ХАБАРОВСК, 9 августа. /ТАСС/. Аэромобильные группы Амурского спасательного центра МЧС России направлены в Приморский край для усиления группировки на время тайфуна. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"Группировка спасателей в составе 50 человек, 5 единиц автомобильной техники и 4 плавательных средств по прибытии в Приморский край будет распределена по двум местам - Уссурийский и Дальнереченский городские округа. На месте они организуют мониторинг обстановки, при необходимости окажут помощь населению и органам власти при прохождении тайфуна", - говорится в распространенном сообщении.

По данным синоптиков, в связи с обострением полярного фронта и влиянием тропического циклона "Ханун" 10-11 августа на большей территории Приморского края ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, усиление порывов ветра. 12 августа дожди сохранятся в западной части края. Возможны аварийные ситуации на объектах ТЭК и ЖКХ, подтопления территорий, нарушения транспортного сообщения, повышается риск возникновения ДТП, происшествий на водных объектах.

Этот тайфун придет вслед уже прошедшему, который также сопровождался сильными осадками. В настоящее время в Приморском крае под воздействием паводков находятся населенные пункты в Красноармейском, Чугуевском и Ханкайском муниципальных образованиях.

Спасатели рекомендуют отдыхающим в Приморье и тем, кто собирается на отдых в регион, скорректировать свои планы, воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов и выходов на туристические маршруты, владельцам маломерных судов - не выходить на морскую акваторию.