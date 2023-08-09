Покинувшие РФ депутаты из Новосибирска не смогли оспорить лишение их мандатов

Их полномочия были прекращены с 4 июля

НОВОСИБИРСК, 9 августа. /ТАСС/. Суд признал законным лишение полномочий бывших депутатов Горсовета Новосибирска Хельги Пироговой и Сергея Бойко (признан иноагентом). Об этом ТАСС сообщила их представитель, адвокат Ольга Нечаева во вторник.

Собеседница агентства подтвердила ТАСС, что в суде не удалось оспорить лишение Пироговой и Бойко депутатских полномочий.

Ранее Пирогова и Бойко через представителя подали два иска - один к прокуратуре Новосибирска об оспаривании представления прокурора, которое послужило основанием для лишения мандатов, и второй иск к совету депутатов для оспаривания самого решения.

Бойко покинул территорию РФ еще в 2021 году после серии административных штрафов в отношении него за организацию незаконных акций. В феврале он был объявлен в федеральный розыск, а позднее признан иноагентом.

Пирогова была объявлена органами МВД в розыск в августе 2022 года. В июле в отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении по статье о дискредитации ВС РФ за высказывания о погибших российских военных. Затем региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ). Позднее ее коллега, депутат Светлана Каверзина сообщила ТАСС о том, что Пирогова покинула Россию и сейчас находится в Грузии.

28 июня Горсовет Новосибирска на сессии принял решение о лишении Пироговой и Бойко, уехавших из России, полномочий в связи с утратой доверия. Причиной стало непредоставление декларации о доходах. Полномочия депутатов прекращаются с 4 июля в связи с тем, что именно в эту дату заканчиваются трудовые договора их помощников.