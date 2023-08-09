Благоустройство курорта "Мамисон" в Северной Осетии начнется в 2024 году

В частности, в рамках проекта планируется обустроить и озеленить подъездную дорогу, центральную площадь курорта и променад

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 августа. /ТАСС/. Благоустройство в туристической деревне Калак в границах курорта "Мамисон" в Северной Осетии начнется в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе Кавказ.РФ.

"Кавказ.РФ подписал договор на выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству строящегося горнолыжного комплекса "Мамисон". Сумма контракта - 60 млн рублей. Работы планируется завершить в начале 2024 года", - говорится в сообщении.

Как пояснил исполнительный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев, планируется благоустроить и озеленить 8 га земли в туристической деревне Калак в границах курорта. "В течение полугода подрядчик разработает эскизы, выполнит инженерные исследования и составит проектную документацию - в феврале рассчитываем зайти в экспертизу. Как только получим согласование, перейдем к активной фазе", - сказал он.

Проект благоустройства "Мамисона" включает девять этапов. С 2024 по 2025 год планируется обустроить и озеленить подъездную дорогу и центральную площадь курорта, променад, набережные рек Мамихдон и Бубидон, пешеходную зону автодороги "Транскам - Згил" и экотропу. Также на курорте появится пожарное депо.

Параллельно с работой над благоустройством на "Мамисоне" продолжается создание туристической, инженерной и горнолыжной инфраструктуры. В частности, идет строительство двух канатных дорог протяженностью 5 км и 20 км трасс - зеленого, синего, красного и черного уровней сложности.

"Мамисон" - строящийся всесезонный туристско-рекреационный комплекс в Алагирском районе Республики Северная Осетия - Алания под управлением института развития Кавказ.РФ. На территории курорта действует особая экономическая зона. Строительные работы начались в 2022 году, первые объекты планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Курирует развитие "Мамисона" Минэкономразвития РФ. В правительстве России Северо-Кавказский федеральный округ курирует вице-премьер Александр Новак.