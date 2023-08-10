Россияне стали меньше интересоваться темой ЗОЖ в интернете

Руководитель по развитию рекламных сервисов Platforma Анатолий Новожилов уточнил, что за год доля пользователей сайтов, посвященных здоровому образу жизни, снизилась почти на 31%

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские интернет-пользователи в 2023 году стали меньше интересоваться ресурсами, которые посвящены теме здорового образа жизни, сообщили ТАСС в компании Platforma, занимающейся разработкой сервисов на основе big data. Однако ситуация со спросом на товары ЗОЖ в магазинах ведущих российских ретейлеров не так однозначна.

Аналитики изучили массив анонимизированных сведений об интернет-трафике более 9 млн абонентов по всей стране за первые четыре месяца 2023 года, а также 2021-2022 годов. "Специалисты выяснили, что число уникальных пользователей, которые посещают интернет-ресурсы, посвященные ЗОЖ-тематике, в 2023 году снизилось практически на 31% относительно аналогичного периода предыдущего года", - рассказали в Platforma.

При этом в 2022 году аналитики фиксировали прирост интереса к здоровому образу жизни - тогда он составил 49% относительно 2021 года. "Резкая смена тренда в 2023 году привела к тому, что уровень востребованности сайтов про ЗОЖ среди юзеров практически вернулся к уровню 2021 года, превысив его всего на 3%", - отметили в Platforma.

Доля мужчин среди пользователей, интересующихся ЗОЖ-тематикой, в 2023 году снизилась почти на 4 процентных пункта по сравнению с 2022 годом - она составила 38,4%. Доля женщин выросла до 61,6%. "Снижение интереса к здоровому образу жизни среди мужчин наблюдается не первый год. В 2022 году их доля тоже снизилась, но не так заметно - менее чем нам 1 процентный пункт", - добавили в компании.

По оценке аналитиков, наибольший интерес к ЗОЖ-тематике проявляют пользователи в Москве и Санкт-Петербурге. Впрочем, динамика в городах разнонаправленная: сетевое ЗОЖ-сообщество Москвы в 2023 году лишилось почти 13% пользователей относительно 2022 года, а в Санкт-Петербурге их количество выросло на 33%.

"Замыкает тройку регионов-лидеров Краснодарский край, который, несмотря на снижение ЗОЖ-аудитории на 7%, сохранил третью строчку", - отметили в Platforma. На четвертом месте в рейтинге - Приморье (снижение количества пользователей на 19%), на пятом - Алтайский край (минус 47% пользователей).

Причины снижения интереса

Руководитель по развитию рекламных сервисов Platforma Анатолий Новожилов, слова которого привели в компании, отметил, что рост востребованности ЗОЖ-продуктов и товаров для здорового образа жизни был виден на фоне пандемии. Снижение интереса к теме он объясняет двумя возможными причинами.

"С одной стороны, у части аудитории, которая озаботилась здоровым образом жизни на волне хайпа, ЗОЖ не вошел в привычку, и она потеряла к нему интерес. С другой - часть юзеров могла уже достаточно глубоко погрузиться в ЗОЖ-тематику. Поэтому у нее больше нет потребности в таком количестве ресурсов и контента о здоровом образе жизни, как было раньше", - полагает Новожилов.

Интерес к ЗОЖ в розничной торговле

В пресс-службе "Магнита" сообщили ТАСС, что розничная сеть не фиксирует снижения интереса покупателей к продукции для здорового образа жизни. "В июле 2023 года спрос на протеиновую продукцию для здорового перекуса (батончики, печенье и другое) вырос в 1,7 раза по сравнению с показателем за июль прошлого года (в штуках)", - привели пример в ретейлере.

Продажи функционального питания в "Магните" также растут. В компании напомнили, что в июле 2022 года "Магнит" начал устанавливать специальные стеллажи с продукцией для сбалансированного питания в магазинах "у дома". "Год спустя, с учетом высокого интереса покупателей к такой продукции, ретейлер принял решение втрое увеличить количество магазинов "у дома" с ЗОЖ-стеллажами", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, "Магнит" наблюдает существенный рост спроса на свежую зелень, сельдерей, авокадо, ягоды, орехи и сухофрукты, популярные у приверженцев здорового питания. Так, продажи свежих ягод в июле выросли почти на 40% в годовом выражении, орехов и сухофруктов - более чем втрое.

В свою очередь, в X5 Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") рассказали, что, по данным программы лояльности "X5 клуб", во втором квартале в среднем по стране потребление ЗОЖ-продуктов сократилось по сравнению с первым кварталом. Так, доля здоровых продуктов в корзине покупателей "Пятерочки" и "Перекрестка" в анализируемых регионах снизилась до 13,9% против 15,2% в первом квартале.

По оценке X5, больше всего здоровых продуктов приобретают в Республике Алтай (доля здоровых продуктов в корзине - 17,7%), в лидерах среди ЗОЖ-регионов также удержались Тюменская область (17,4%) и ХМАО-Югра (17,3%).

"Общее снижение связано в том числе и с увеличением присутствия в рационе питания россиян сезонных фруктов, ягод и овощей, которые зачастую потребители либо выращивают сами, либо приобретают на рынках. Лето - традиционный сезон отпусков и проведения досуга на даче, что также сказывается на потребительском спросе в торговых сетях", - пояснили в ретейлере.