Ко Всемирному фестивалю молодежи подготовят 5 тыс. волонтеров

Фестиваль пройдет в Сириусе с 1 по 7 марта 2024 года

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Центры привлечения и подготовки волонтеров подготовят 5 тыс. добровольцев для проведения Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в 2024 году. Об этом сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева, чьи слова привела пресс-служба фестиваля.

В Москве состоялось вручение сертификатов победителям конкурса на определение центров привлечения и подготовки волонтеров фестиваля. Всего отобрано 27 организаций, расположенных в каждом федеральном округе России. На их базе пройдет обучение волонтеров.

"Перед выбранными 27 центрами привлечения и подготовки волонтеров стоит ответственная миссия - организовать работу добровольческого корпуса Всемирного фестиваля молодежи. Им предстоит провести отбор и подготовить 5 тыс. волонтеров по 15 функциональным направлениям <…>. Уверены, что центры справятся с поставленной задачей и смогут обеспечить качественную подготовку волонтеров, которая гарантирует, что фестиваль оставит теплые воспоминания у всех участников из разных стран на долгие годы", - отметила Разуваева.

Отбор кандидатов в волонтеры начнется уже в конце сентября на базе сертифицированных центров. В этот же период стартует процесс подготовки тренеров для обучения добровольцев. Они будут их готовить во всех регионах страны в качестве официальных представителей центров до конца января 2024 года.

"Мы получили уже более 14 тыс. заявок для участия в волонтерской программе Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году через платформу "Добро.РФ". Конкурс - три человека на место, и конкуренция еще усилится. Множество молодых людей готовы быть полезными семье фестиваля и оказать помощь во всем, что будет необходимо, и это уже достойно нашей благодарности", - приводятся слова главы комитета Госдумы по молодежной политике, председателя совета Ассоциации волонтерских центров, руководителя платформы "Добро.РФ" Артема Метелева.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в Сириусе с 1 по 7 марта 2024 года в целях развития международного молодежного сотрудничества. В нем примут участие 20 тыс. молодых людей, включая 10 тыс. иностранных участников. Принять участие смогут также подростки от 14 до 17 лет - 500 из России и 500 из-за рубежа.