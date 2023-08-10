В Великобритании очередь на получение врачебной помощи достигла рекордных 7,6 млн человек

Ситуация сложилась на фоне забастовок медработников, которые прошли в стране в последние месяцы

ЛОНДОН, 10 августа. /ТАСС/. Число людей, ожидающих получение врачебных услуг в Англии, достигло 7,6 млн человек. Об этом говорится в статистическом отчете, распространенном Национальной службы здравоохранения (NHS) Англии.

Речь идет о наивысшем показателе с августа 2007 года, когда начали вести соответствующую статистику. Ситуация сложилась на фоне забастовок медработников, которые прошли в Великобритании в последние месяцы. По оценкам NHS, лишь три дня стачек врачей-интернов в июне привели к переносу более 106 тыс. врачебных приемов и операций. "До настоящего момента около 778 тыс. приемов в больницах в системе NHS были отменены из-за забастовок", - говорится в отчете.

Волна забастовок, вызванных взлетом инфляции (на 10,5% по итогам прошлого года и 7,9% на настоящий момент в годовом исчислении) и падением реальных доходов, охватила Соединенное Королевство в конце прошлого года. В стачках, помимо медработников, принимали участие железнодорожники, водители автобусов, пограничники, почтальоны, учителя, преподаватели университетов и представители других профессий. В середине июля премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак сообщил, что зарплаты сотрудников госсектора будут увеличены. В случае с сотрудниками NHS речь идет о 6%. Некоторые профсоюзы согласились на предложенные условия и прекратили стачки, однако врачи-интерны, например, продолжили бастовать.