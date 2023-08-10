Бригады скорой помощи в Москве провели более 1,5 тыс. УЗИ-исследований на выездах

Всего 200 бригад оснащены портативными аппаратами для проведения экстренных ультразвуковых исследований

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Врачи скорой помощи провели более 1,5 тыс. УЗИ-исследований на выездах к пациентам с начала года, всего 200 бригад оснащены портативными аппаратами для проведения экстренных ультразвуковых исследований. Об этом журналистам сообщил главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов.

"Ультразвуковое обследование пациента, находящегося в критическом состоянии, сразу на месте вызова бригады значительно повышает эффективность медицинской помощи. На сегодняшний день 200 бригад столичной скорой оснащены портативными аппаратами для проведения экстренных ультразвуковых исследований. И с начала года эти бригады провели уже более 1,5 тыс. УЗИ-исследований на выездах к пациентам. Такие манипуляции позволяют быстро выявить жизнеугрожающее состояние и выиграть драгоценное время", - сказал Плавунов в рамках Московского урбанистического форума.

По его словам, в частности, применение методики "BLUE-протокола" и "FAST-протокола" позволяют эффективно и быстро установить причину в первом случае дыхательной недостаточности у пациента, а во втором - выявить угрожающие жизни повреждения, полученные пациентом при травме.

В рамках запуска проекта по УЗИ-исследованиям на выездах к пациентам в московской скорой помощи проходила масштабная программа по обучению сотрудников. В кадровом центре департамента здравоохранения были запущены сразу две программы повышения квалификации врачей по диагностике пациентов в критических состояниях. В рамках программы "Экстренная ультразвуковая оценка легких у пациентов с острой дыхательной недостаточностью" специалисты изучили, как обнаружить изменения в легких с помощью УЗИ. Они также отрабатывали навыки проведения фокусированного ультразвукового исследования в соответствии со специальным "BLUE-протоколом". Это метод экстренной оценки состояния легких при острой дыхательной недостаточности.