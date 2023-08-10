В Беслане отреставрировали международный культурно-патриотический Центр "Беслан. Школа №1"

В разработке концепции и создании экспозиции будут принимать участие специалисты федерального уровня

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 августа. /ТАСС/. Международный культурно-патриотический Центр "Беслан. Школа №1" отреставрирован в городе Беслане в Северной Осетии. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"Завершили реставрацию Международного культурно-патриотического Центра "Беслан. Школа №1". Теперь предстоит наполнить здание смыслами. В разработке концепции и создании экспозиции, посвященной трагическим сентябрьским дням 2004 года, будут принимать участие специалисты федерального уровня", - говорится в сообщении.

Для организации будущего музейного пространства в республику приехали директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник и его коллеги Денис Милюков и Елена Воскресенская. Рабочая группа осмотрела весь мемориальный комплекс в Беслане, побывала в здании Центра, пообщалась с комитетом "Матери Беслана" и пострадавшими в теракте.

"Конечно, предстоит очень сложная работа. Центр нужно не просто наполнить экспонатами - необходимо создать такой эмоциональный фон, чтобы посетители понимали масштаб и ужас произошедшего в бесланской школе в 2004 году. Чтобы это навсегда осталось в памяти", - отметил Меняйло.

В 2021 году премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 75 млн рублей на помощь в создании международного культурно-патриотического центра профилактики терроризма в Беслане. Проектом была предусмотрена реставрация здания школы № 1, которое теперь является памятником культурного наследия. Перед реставраторами стояла задача сохранить следы трагических событий, поэтому внутренние помещения полностью восстановили. Чтобы остановить дальнейшее разрушение стен, специалисты провели работы по консервации.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы № 1 в заложниках оказались более 1,2 тысячи человек. Погибли 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.